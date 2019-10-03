Военные РК, США и Японии договорились укреплять сотрудничество 

На встрече в Вашингтоне председатели Объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил РК, США и Японии подчеркнули важность сотрудничества в сфере безопасности. Это особенно актуально в свете текущих событий, поставивших под угрозу взаимодействие между тремя странами. США заявили о намерении использовать многостороннее сотрудничество в целях обеспечения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Это имеет непосредственное отношение к решению Сеула прекратить сотрудничество с Токио в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). По этому поводу Вашингтон не раз высказывал разочарование и даже направлял в Сеул официальные запросы о пересмотре решения.

В настоящее время обстановка вокруг Корейского полуострова требует тесного взаимодействия, однако на деле в сотрудничестве в сфере безопасности между РК, США и Японией наметилась трещина. Это связано с конфликтом между РК и Японией, суть которого заключается в том, что нерешённые вопросы недавнего исторического прошлого переросли в проблемы взаимоотношений между двумя странами в сфере торговли и безопасности. Такая ситуация резко контрастирует с укреплением трёхстороннего сотрудничества между Россией, КНДР и Китаем. Именно поэтому США неоднократно направляли РК запрос на отмену решения о прекращении действия GSOMIA. С точки зрения США, прекращение сотрудничества в рамках GSOMIA нарушает структуру информационного взаимодействия.

Прошедшая в Вашингтоне трёхсторонняя встреча может стать переломным моментом в укреплении сотрудничества. Председатели Объединённых комитетов начальников штабов – представители высшего военного руководства каждой из трёх стран. Поэтому вопросы, обсуждавшиеся на этой встрече, являются ключевым элементом политики безопасности. Политические аспекты передаются «наверх» для обсуждения на уровне министров, а конкретные детали отправляются «вниз» на уровень рабочих консультаций. В ноябре пройдёт встреча министров обороны РК, США и Японии, а на декабрь запланированы консультации по оборонной политике между РК и Японией. Ранее в июне уже состоялась одна встреча министров обороны трёх стран, на которой стороны единогласно высказались о важности дипломатического решения северокорейской ядерной проблемы.