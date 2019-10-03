



3 октября в Корее отмечается День основания нации. В этот день, согласно легенде, на землю спустился Хванун, отец будущего основателя древнего государства Кочосон. Сейчас, конечно, уже никто не верит в правдивость этой легенды, но история, культура, музыка Кореи до сих пор хранят в себе её отголоски. Подробности вы услышите в нашем выпуске.





Выпуск 434. День основания государства

* Мелодия «Сучжэчхон» – Оркестр государственного центра традиционной музыки

* Отрывок «Чхончжи-ван понпхури» из музыки для шаманского ритуала острова Чечжудо «Чхильмориданкут» – Ким Юн Су (вокал)

* Песня «Порём» – Ким Су Ён (вокал)