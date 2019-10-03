Рост влияния Китая в региональной политике

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Являясь крупнейшей экономикой мира наряду с США, Китай расширяет влияние на региональную политику, включая вопросы Корейского полуострова. Всякий раз, касаясь корейских проблем, Китай называет себя «непосредственно заинтересованной стороной». Это означает, что вопросы Корейского полуострова в значительной мере отражаются на внешней политике и поведении Китая в сфере безопасности. В частности, Пекин демонстрирует свои тесные отношения с Северной Кореей. О роли Китая в корейских делах говорит профессор Пак Вон Гон с отделения мировой и региональной политики Университета Хандон.