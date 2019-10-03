100-я Всекорейская спартакиада 

Впервые Всекорейская спартакиада состоялась в 1920 году во время действия японского протектората над Кореей. Тогда же началась работа Спортивного комитета Чосон, который впоследствии стал Национальным олимпийским комитетом Кореи. В 1919 году в стране развернулось Первомартовское движение за независимость. Японские власти изменили политику в сторону культурного единства, сделав вывод, что к народным волнениям привела излишняя жёсткость полицейского режима. На волне таких перемен и начали проводиться спартакиады. Но в ходе первого мероприятия соревнования проходили только по бейсболу. Поэтому и название было соответствующее – «Всечосонский чемпионат по бейсболу». С 1925 года соревнования проходят по различным дисциплинам. В 1934 году по случаю 15-летия основания Спортивного комитета Чосон в программу мероприятия были добавлены различные игры с мячом. Название изменили на Всечосонские спортивные соревнования. Между тем, в 1938 году японский генерал-губернатор, осуществлявший управление Кореей, распустил Спортивный комитет Чосона, и соревнования не проводились до 1944 года. Это было связано с тем, что в 1936 году газета «Тонъа-ильбо» напечатала фото церемонии награждения победителя олимпийского марафона в Берлине Сон Ги Чжона без японского флага. Комитет был восстановлен после освобождения Кореи в 1945 году. Тогда же возобновились Всечосонские спортивные соревнования.





В 1950 году с началом Корейской войны проведение соревнований вновь прекратилось. Однако они возобновились уже в 1951 году, и проходят по сей день. Хотя сейчас в них не участвует КНДР, но представлены команды зарубежных соотечественников, а также из числа выходцев из КНДР, живущих в других странах. С 1948 года и 28-го по счёту мероприятия его официальным организатором выступает южнокорейское правительство. Соревнования проводятся отдельно среди мальчиков и девочек, и делятся на сектора старших школ и вузов. Достижения отмечаются не медалями, а по балльной системе.





РК, которая входила в список беднейших стран мира, пройдя путь быстрого роста, сегодня входит в состав ОЭСР и десяти сильнейших спортивных держав. Внутри страны среди спортсменов высока конкуренция. Говорят даже, что по некоторым дисциплинам на внутренних соревнованиях победить гораздо труднее, чем на зарубежных. РК неоднократно с успехом проводила крупные международные спортивные мероприятия, в том числе Олимпиады и Чемпионат мира по футболу и другие. Поэтому 100-я по счёту Всекорейская спартакиада имеет большое значение для истории отечественного спорта.



