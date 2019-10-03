Статуя «Девочка мира» возвращена в экспозицию выставки в Японии

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Статуя «Девочка мира» возвращена в экспозицию Международной выставки современного искусства Aichi Triennale. Выставка была открыта первого августа в японской префектуре Аичи. Статуя «Девочка мира», посвящённая жертвам сексуального рабства в японской армии, была включена в специальную экспозицию «Без свободы самовыражения и после» и сразу же привлекла к себе внимание многих посетителей. Однако уже спустя три дня под давлением правительства Японии и правых сил статуя была убрана из выставочного зала.

Изъять статую из экспозиции потребовал мэр города Нагоя Такаси Кавамура, а генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, выступая на пресс-конференции, заявил даже о возможной приостановке финансирования выставки. Впоследствии финансирование было действительно прекращено, что вызвало резкую волну критики общественности за попытку возвращения цензуры. В связи с этим рабочий комитет экспозиции «Без свободы самовыражения и после» обратился в суд города Нагоя с требованием вернуть статую в экспозицию. Выставка Aichi Triennale завершает работу 14-го октября, поэтому статуя «Девочка мира» будет находиться в выставочном зале ещё неделю.

Изъятие статуи с выставки и её повторное возвращение в экспозицию свидетельствует сразу о двух фактах – правые силы Японии отрицают события прошлого, но растущая сознательность граждан всё же не позволяет правительству ограничивать свободу самовыражения.