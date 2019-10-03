Национальное собрание проверяет работу госучреждений

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2 октября Национальное собрание РК приступило к ежегодной проверке работы государственных учреждений. 14 из 17-ти постоянных парламентских комитетов проверят 788 учреждений. Это на 35 учреждений больше по сравнению с прошлым годом. Работа должна завершиться 21-го октября. Проверка государственных учреждений является одной из главных задач Национального собрания. Это важный способ проверки работы административной системы и, следовательно, негласная возможность для оппозиции продемонстрировать себя с лучшей стороны, тогда как правящая партия обычно занимает оборонительную позицию. На этот раз правящие силы и оппозиция находятся в особо остром противостоянии, поэтому проверка, вероятно, вызовет много разногласий.

Наиболее серьёзным предметом для разногласий является кандидатура Чо Гука, нового министра юстиции. Прокуратура ведёт следствие в отношении членов его семьи, совершивших ряд правонарушений. В то же время администрация президента, правительство и правящая партия требуют реформирования прокуратуры, что вызвало серьёзное противостояние между министром юстиции и генеральным прокурором. О срочности реформирования прокуратуры говорил и президент страны Мун Чжэ Ин. Всё это вылилось в масштабные демонстрации, поэтому в ходе предстоящей проверки могут быть проведены дополнительные слушания по кандидатуре Чо Гука.

Правящая партия, в свою очередь, намерена сосредоточить все силы на реформировании прокуратуры. Для этого соответствующий законопроект может быть предложен для принятия по ускоренной системе, с этой же целью может быть создан орган для расследования дел с участием высокопоставленных чиновников. Кроме того, на повестке дня остро стоит вопрос об активизации экономики. Оппозиция считает, что из-за назначения Чо Гука этот вопрос остался без внимания политиков.

Парламентские комитеты обратят внимание и на ряд других вопросов, среди которых переговоры с Севером, ограничительные экспортные меры Японии, борьба с африканской чумой свиней и другие. Нынешняя парламентская проверка – последняя для депутатов Национального собрания 20-го созыва. В апреле будущего года в РК пройдут очередные парламентские выборы.