Рассказ «Вафельный дом» писательницы Ха Сон Нан

ⓒ Getty Images Bank

Маленькие и лёгкие девочки могли спокойно бегать по второму этажу, но отец больше не вспоминал об обещанном пианино, поэтому сёстры мечтали, чтобы дом поскорее развалился. Девочки видели кошмары, пока росли. Из-за трещины в полу они проваливались в комнату спящих родителей. Высота потолка не достигала и двух метров, но сёстры одна за другой падали на тёмный пол комнаты. Их крики отдавались эхом, как в колодце.





자매들은 곧잘 집이 무너지는 꿈을 꾸었다.

바닥이 꺼지면서

자매들은 부모님이 자고 있는 안방으로 곤두박질쳤다.

이층까지의 높이가 채 이미터가 되지 않았는데도

자매들은 어두운 바닥으로 한없이 한 없이 떨어졌다.

자매가 내지르는 비명소리는

우물 속에서처럼 갇혀 울렸다.

자매들은 악몽을 꾸면서 키가 크고 초조를 시작했다.

자매들은 누가 시키지도 않았는데

첨족증에 걸린 사람처럼 발뒤꿈치를 들고 걸었다.









С годами девочки росли и становились тяжелее. Когда под их тяжестью стал скрипеть пол, они друг за другом уехали из дома.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Снаружи вафли кажутся твёрдыми, но уже после первого укуса всё рассыпается. Таким же в произведении представляется дом героини – образцовый в прошлом, теперь он может развалиться в любую минуту.









Хрустящий звук раздавался повсюду, где ходила мать, пытаясь найти самый громкий звук. Девочки засмеялись.

- Это дом из печенья, а пол тут из вафлей! Да это же хруст вафлей! – уверенно закричала средняя сестра.

Девочки приподнялись на цыпочки и в один голос закричали: «Осторожнее! Будь осторожнее!»





어머니의 발 밑에서 마룻장이 뒤틀렸다.

바싹 마른 마룻장이 바삭, 잘 구운 과자 소리를 냈다,

어머니가 살얼음판을 딛듯 조심스럽게 발을 뗐다.

바삭, 바삭, 바삭.

자매들은 웃었고, 어머니는 특히 소리가 심한 곳을 찾아내려는 듯

마룻장을 모두 디뎌보았다.

둘째가 자신만만하게 소리쳤다.

“과자로 만든 집이야.

마루는 음, 웨하스로 만들었어.

이건 웨하스 씹을 때 나는 소리야”

자매들이 발끝을 들면서 이구동성으로 외쳤다.





“그러니 조심해!”









Ха Сон Нан родилась в 1967 году в Сеуле. В 1996 году дебютировала с произведением «Трава». В 2009 году стала лауреатом 59-й премии журнала «Современная литература».