Дуэт «Актон мьюзишн» вернулся с новым альбомом





В рубрике «Новые альбомы» октября мы представили вниманию наших уважаемых радиослушателей свежие песни из третьего регулярного альбома дуэта «Актон мьюзишн» или сокращенно – 'AKMU'. Как известно, в составе этого дуэта выступают брат и сестра: вокалист, композитор, автор песен и гитарист Ли Чхан Хёк и певица Ли Су Хён. Музыкальная карьера исполнителей началась с их участия во втором сезоне музыкального теле конкурса 'K-Pop Star' канала 'Mnet'. Будучи ещё участниками того конкурса, юные брат и сестра исполняли песни собственного сочинения в программе. Их песни полюбились широкой публике настолько, что они сумели попасть в популярнейшие музыкальные чарты Кореи задолго до официального дебюта исполнителей! Неудивительно, что в 2013 году ребята стали финалистами второго сезона 'K-Pop Star'. А весной следующего года на свет появился первый официальный альбом дуэта «Актон мьюзишн». С тех пор на протяжении нескольких лет дуэт вёл активную деятельность, пока участника Ли Чхан Хёка не призвали на военную службу. Но теперь, 25 сентября текущего года дуэт вернулся на сцену с новым третьим регулярным альбомом под названием «Мореплавание». Общее настроение задают в нём десять треков музыкальных направлений рок, фолк и баллада. Хочется отметить, что свежий релиз получился целостным, а песни - интересными и запоминающимися. Звание главного трека получила песня «Как можно любить расставание, я люблю тебя», которая прозвучала первой в рамках нашей рубрики в исполнении дуэта «Актон мьюзишн».

Отмкчу, что если предыдущие диски исполнителей были более жизнерадостными, то их третий альбом получился более зрелым. Взросление музыкантов чувствуется во всём, включая качество записи, исполнения песен, и даже их общее настроение. А очаровательный голос Ли Су Хён придал написанным её братом песням неповторимую уникальность. А в нашем эфире прозвучал другой трек из нового релиза – песня «Давай возьмем перерыв» дуэта «Актон мьюзишн»., в которой рассказано о том, как порой отношения заходят в тупик, и двое решают разойтись – на время. За ней прозвучала композиция, которая под названием «Прощальные слова» в исполнении дуэта «Актон мьюзишн». А в завершение нашей очередной рубрики «Новые альбомы» мы представили вниманию наших уважаемых радиослушателей ещё один трек из свежей пластинки - трек «Надо было больше любить» дуэта «Актон мьюзишн», в тексте которого рассказано глубокое сожаление расставшейся пары, сожалеющей о том, что могли бы любить друг друга больше, когда они, несмотря ни на что, ещё были вместе.





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