Результаты переговоров СК и США - показатель взаимного недоверия

Безрезультатность рабочих переговоров КНДР и США, прошедших 5 октября в Стокгольме, объясняется отсутствием доверия в двусторонних отношениях. Они показали ограниченность подхода «Top down», который подразумевает принятие решений на уровне глав государств и их последующее исполнение на рабочем уровне. Конкретное содержание переговоров не известно. В Вашингтоне настаивают на том, что их представители выдвинули творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР. В Пхеньяне указывают, что США не представили нового подхода к разрешению проблемы денуклеаризации. Предполагается, что американская сторона потребовала от Севера дополнительных мер в сторону отказа от ядерного оружия, обещая только после этого ослабить санкционное давление. Вполне вероятно, что Вашингтон отступил от прежней позиции «всё или ничего» в сторону поэтапного разрешения ситуации.





Обе стороны утверждают, что уже сделали определённые шаги для сближения позиций. КНДР, в частности, закрыла ряд ядерных объектов, а США пошли на значительное сокращение масштабов совместных с РК военных учений. Одновременно каждая из сторон считает, что оппонент не делает ответных действий, сопоставимых с реализованными ими уступками. Ключ к решению северокорейской проблемы заключается в том, кто первым примет те или иные меры. Главным условием при этом является доверие, которого, к сожалению, пока не наблюдается. Причин для взаимного недоверия предостаточно. КНДР и США всё ещё находятся в состоянии войны. Решением северокорейской ядерной проблемы могло стать Рамочное соглашение, подписанное в Женеве в октябре 1994 года представителями КНДР и США. Согласно ему Север отказывался от своей ядерной программы в обмен на помощь в создании мирной ядерной энергетики, в том числе строительство двух атомных станций на легководных реакторах. Однако Пхеньян тайком продолжал разработку ядерного оружия.





США не намерены повторять ошибки Женевских соглашений. В КНДР опасаются, что отказ от ядерной программы приведёт к падению северокорейского режима. Поэтому Пхеньян не хочет повторить судьбу Ливии. Именно такой сценарий предлагал бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Между тем, подход «Top down», был нацелен на устранение недоверия сторон. В прошлом году в Сингапуре президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын достигли значимых договорённостей. Но, как выяснилось позже, они носили лишь декларативный характер. Складывается впечатление, что недоверие двух стран носит укоренившийся, системный характер. А результаты переговоров в Стокгольме являются ещё одним фактором, ставящим под вопрос эффективность подхода «Top down».



