Продюсер (13) 술을 잘 못합니다.

Фраза недели

술을 잘 못합니다.

[Сур-ыль чжаль мот хаб-ни-да]

Я не пью.





Грамматика

술 – существительное, которое переводится как «алкогольный напиток». Сюда добавляется частица -을, указывающая на объект, на который направлено какое-либо действие, т.е. дополнение. Далее наречие 잘, которое можно перевести как «хорошо, правильно». 못 – наречие, указывающее отрицание какого-либо действия «не». Если это наречие соединить с галголом 하다 «делать что-либо», то получается «не мочь». Итак, все вместе 술을 잘 못합니다 переводится как «не могу пить» или как в нашем случае «я не пью».





- 저도 같이 놀고 싶은데, 술을 잘 못합니다.

Я бы тоже хотела с вами повеселиться, но я не пью.

- 저 그냥 물 마셔도 되요? 술을 잘 못합니다.

Можно мне только воды? Я не пью.

- 저 친구가 술을 잘 못합니다. 저희끼리 그냥 가시죠.

Он не пьет. Давайте без него пойдем.



