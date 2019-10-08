Компания CRETA – производитель медицинского оборудования

© balankey.co.kr

Сегодня мы познакомимся с компанией CRETA (크레타), которая реализует новые идеи в сфере медицинского оборудования. Познакомит нас с ней президент компании г-н Ким Хан Чжик.





CRETA была основана для того, чтобы создавать то, чего ещё не было, и в чём нуждается медицина, полагаясь на принцип реализации идеи от стадии лабораторных исследований и до испытаний на местах. До того момента я занимался разработкой оборудования для исследовательских лабораторий, необходимого для лечения болей в пояснице, периартрита и других заболеваний. В названии компании заложен смысл нашей деятельности. Это аббревиатура, составленная из первых букв пяти слов: creating – создание и творчество, researching – исследование, engineering – проектирование, teaching – обучение новому, adopting – адаптация новшеств на местах.





Компания CRETA создаёт то, в чём нуждается медицина. Но она не пытается слепо следовать спросу на рынке. Медицинское оборудование делится на два вида – это оборудование, которое определяет состояние пациента и которое нацелено на лечение. CRETA сосредоточена на нишу посередине. Она создаёт оборудование, которое позволяет осуществлять мониторинг состояния пациента, одновременно способствуя лечению.





Я мечтал стать врачом. Но по семейным обстоятельствам мне пришлось заняться изучением не медицины, а электроники. Когда я учился, сын служителя в нашей церкви с рождения страдал плохим слухом. Тогда я много думал о том, как можно ему помочь. Я вообще интересовался проблемами инвалидов. Случайно во время написания дипломной работы мне довелось побывать в исследовательском центре, где могли решить проблемы врожденного нарушения слуха. Там я узнал, что данной проблематикой занимается биомедицинская инженерия. В итоге я поменял специальность на это направление. Позже я работал в венчурной компании, основанной моим преподавателем, а получая степень доктора изучал вопросы, связанные с лечением плече-лопаточного периартрита. Я работал над созданием аппарата для клинических испытаний и для реального применения. В итоге мне удалось заняться производством медицинского оборудования.





Основатель компании CRETA г-н Ли Гю Чжин в магистратуре занимался изучением алгоритма работы тонометра. Со временем он всё глубже задумывался над тем, что тонометр показывает кровяное давление, но не как не способствует его снижению, стабилизации сахара в крови и в общем оздоровлению пациента. Изучая плече-лопаточный периартрит, он обнаружил, что при введении в сустав лекарства проявляется ряд признаков, которые могли помочь в поиске метода лечения. Занимаясь этим вопросом, в 2010 году он основал компанию. В портфолио CRETA много изобретений, среди которых медицинский манометр, система контроля давления. В 2018 году был разработан аппарат Balankey, который определяет активность мышц и помогает занятии спортом.





© balankey.co.kr

Ребёнок не может с самого начала хорошо управляться палочками. У него есть мышцы, но использовать их как хочется получается не сразу. Можно сказать, что мышечная ткань в этом возрасте спит. То есть её связь с мозгом и нервной системой еще не налажена в должной степени.





Balankey показывает какие мышцы работают при определённых действиях, сообщая о наиболее эффективных упражнениях, увеличивающих их объём и качество. Выглядит аппарат как блютус-колонка, что обеспечивает мобильность и простоту в обращении. Для работы нужно установить специальное приложение, которое затем следует синхронизировать с аппаратом. Затем нужно использовать группы мышц, силу которых вы хотите определить. К примеру, в случае с мышцами верхней части тела надо взять аппарат в руки, вытянутые немного вперёд, и сжать его как можно сильнее. Специальные сенсоры в аппарате, разработанные компанией CRETA, в реальном времени показывают через приложение уровень развитости мышц. После этой процедуры можно выбрать представляемую системой программу занятия спортом. Она учитывает максимальные возможности конкретного человека, задавая нужный темп занятий.





Когда слышишь название нашего аппарата Balankey – то на ум приходит слово ключ. В названии заложено два слова баланс и ключ. Речь идёт о том, что ключ к здоровью - это поддержание баланса. Всё начинается с мышц. Поэтому мы работаем и будем работать над созданием продукции, нацеленной на создание баланса мышц, а затем и всего организма. Затем мы намерены предоставлять услуги по направлению людей в правильном оздоровлении через нашу продукцию. Я хочу, чтобы эти услуги стали ключом к формированию у людей привычки поддержания своего здоровья. Наша цель состоит в том, чтобы создать компанию, которая останется в памяти людей.





CRETA предлагает человечеству ключ к здоровой жизни. Она была основана именно с этой целью и успешно работает в этом направлении. Можно с уверенностью сказать, что у целей и идеи компании CRETA большой потенциал, который реализуется уже сейчас.