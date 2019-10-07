Ли Дон Гук и его семья завершили выступление в передаче «Возвращение супермена»

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Семья футболиста Ли Дон Гука завершила участие в передаче «Возвращение супермена» (슈퍼맨이돌아왔다) телеканала KBS2. Последний выпуск программы вышел на экраны в минувшее воскресенье.

Ранее жена футболиста через Instagram написала обращение к зрителям, в котором рассказала о планах семьи завершить выступление. На протяжение последних четырёх лет футболист вместе с женой Ли Су Чжин, четырьмя дочерями и сыном радовал телезрителей яркими моментами из личной жизни. К сожалению, наша большая и дружная семья больше не будет выступать на телевидении, однако мы по-прежнему будем жить также счастливо, как и прежде, - написала Ли Су Чжин.

Напомним, «Возвращение супермена» выходит на телеканале KBS2 каждое воскресенье в 18:25 по сеульскому времени. По версии Nielsen Korea, средний рейтинг телепередачи составляет 14,5%.