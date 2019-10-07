Актриса Ким Ю Чжон завершила съёмки в Италии

© YONHAP News

Передача «Half Holiday» (하프 홀리데이) вышла в прошлый понедельник на телеканале YouTube. Она рассказывает о путешествии и работе в Италии 20-летней актрисы Ким Ю Чжон.

30 сентября артистка приняла участие в мероприятии, посвящённом презентации новой передачи. По её словам, карьера актрисы в большинстве случаев заставляет отказаться от частной жизни, но благодаря съёмкам в передаче она смогла попробовать то, что ранее представлялось невозможным - начать рисовать картины, самостоятельно готовить еду и научиться водить автомобиль. Эти и другие моменты из жизни будут показаны в новых выпусках программы.

Ким Ю Чжон некоторое время подрабатывала в лавке по продаже итальянского десерта джелато. Без знания итальянского языка актриса сумела выучить более 50 названий всего за сутки, хотя обычные работники лавки тратят на это гораздо больше времени. Сама артистка рассказывает, что приложила максимум усилий, чтобы не стать обузой для хозяина лавки. Старания Ким Ю Чжон отметил и продюсер программы Ён Сок Ин.

Напомним, первый выпуск «Half Holiday» состоялся 30 сентября. Передача выходит каждый понедельник на YouTube в 20:30 по сеульскому времени.