Южнокорейской отрасли электроники 60 лет

Южнокорейская отрасль электроники берёт своё начало с 1959 года, когда был создан первый радиоаппарат. Тогда на электронику возлагали большие надежды, считая, что она станет одной их основных отраслей, которые позволят стране восстановиться после разрушительной войны. С тех пор прошло 60 лет. Надежды оправдались и электроника стала главной движущей силой отечественной экономики. На неё приходится 1/3 всего экспорта. РК является мировым лидером по многим наименованиям продукции сферы информационно-коммуникационных технологий. Это лидирующая отрасль внутри страны по объёмам производства и доле занятого населения.





В 1959 году компания Кымсон, предшественница нынешней LG Electronics, впервые в стране разработала радиоаппарат. Само предприятие, открытое за год до этого, было первым в РК производителем электроники. Через три года Кымсон экспортировала в США 62 аппарата, продав их работавшей в Нью-Йорке компании Eisenberg. На тот момент страна была аграрной, и это был первый случай поставок за рубеж электроники. Данная отрасль активно развивалась при полномасштабной поддержке правительства тогдашнего президента Пак Чон Хи, которое избрало её в качестве одной из приоритетных. В 1969 году в РК прошла первая выставка электроники. Местом для проведения мероприятия стало большое торговое здание в центре Сеула, немного отремонтированное снаружи. Полноценных выставочных площадок тогда ещё не было. Впоследствии выставка выросла до нынешних масштабов и стала называться Korea Electronics Show. В этом году мероприятие приурочено к 60-летию отрасли электроники. На выставке представлены 444 зарубежные и южнокорейские компании.





В наши дни южнокорейская отрасль электроники обошла Японию в секторе бытовой техники. Благодаря полупроводникам РК стала лидером эпохи новейших информационно-коммуникационных технологий. На данную отрасль приходится 146 млрд долларов от ВВП, 30,8% от роста ВВП и 36% общего экспорта. С 1988 года до сих пор она занимает первое место среди всех отраслей по объёму экспорта. Но старые успехи не гарантируют светлого будущего. Страна столкнулась с новыми вызовами в виде необходимости переориентации на системные полупроводники и обеспечение независимости от внешних поставок высокотехнологичного сырья. Эпоха четвёртой промышленной революции требует перемен. В этой связи профильные компании представили план удержания лидирующих позиций в мире электроники. Он подразумевает развитие собственной производственной базы запчастей, обновление структуры производства электроники, внедрение новейших технологий больших данных и искусственного интеллекта. Таким образом, частные компании и правительство намерены добиться ренессанса всей индустрии и полной технологической самостоятельности.



