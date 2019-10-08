



Дата рождения: 4 апреля 1980 г.

Рост: 172 см

Дебют: «Помни о смерти» (여고괴담 두번째 이야기/Momento Mori, 1999)

Актриса Кон Хё Чжин родилась в Сеуле. Окончила кафедру актёрского искусства при университете Сэчжон. В конце 90-х работала моделью и снималась в рекламных видеороликах. Это принесло ей известность среди широкой публики.

Актриса начала свой путь в мире кино с участия в фильме «Помни о смерти» (여고괴담 두번째 이야기/Momento Mori, 1999) под руководством режиссёров Ким Тхэ Ёна и Мин Гю Дона. Тогда ей досталась второстепенная роль героини по имени Чи Вон. Далее последовала роль в успешном ситкоме телеканала MBC «Честь семьи» (가문의 영광, 2000). Особую популярность актрисе принесла роль бывшей певицы Ку Э Чжон в сериале «최고의 사랑» (Искусство любить, 2011), за которую она получила звание «Королевы романтических комедий». Отметим, телевизионный рейтинг последней серии составил 21%.

За последние 20 лет артистка снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. В этом году вышли сразу два фильма с участием Кон Хё Чжин в главной роли: «Самый обычный роман» (가장 보통의 연애/Crazy Romance, 2019) и «Дорожные детективы» (뺑반/Hit-and-Run Squard, 2019). Наряду с этим актриса принимает активное участие в съёмках сериалов. 18 сентября на экраны телевизоров вышел сериал телеканала KBS2 «Когда цветёт камелия» ( 동백꽃 필 무렵 ).

Помимо актёрской деятельности Кон Хё Чжин посвящает свободное время литературному творчеству. В 2010 году вышла её первая книга под названием «Тетрадь Кон Хё Чжин» (공효진의 공책).