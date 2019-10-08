В СБ ООН обсудили запуск БРПЛ КНДР

На состоявшемся 8 октября закрытом заседании СБ ООН представители шести стран Европы приняли совместное заявление с осуждением запуска БРПЛ в КНДР. Между тем, в минувший вторник в Вашингтоне состоялась встреча представителей внешнеполитических ведомств РК, США и Японии для обсуждения дальнейших действий в связи с безрезультатными северокорейско-американскими рабочими переговорами в Стокгольме. Это означает, что на фоне давления мирового сообщества на Пхеньян предпринимаются усилия для поддержания диалога с КНДР. США и Россия не присоединились к совместному заявлению шести европейских стран, хотя все участники обсуждения проявили единодушие. Как сообщил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, постоянные члены СБ ООН также проявили очень критичное отношение к последним действиям КНДР.





Причину того, что США не присоединились к совместному заявлению можно рассматривать с двух позиций. Во-первых, страны Европы, которые пережили две мировые войны, более чувствительно реагируют на проблемы оружия массового уничтожения, чем США. Стремление Европы к единству также объясняется сохранением памяти о войне. Во-вторых, появилась необходимость смягчить тон осуждения КНДР, поскольку страны Европы и США не намерены ликвидировать возможность продолжения дальнейшего диалога с СК. Так, в содержании совместного заявления подчёркивается важность продолжения диалога. Его составители требуют от КНДР принять конкретные меры денуклеаризации и сесть за стол полноценных переговоров с США. В этой связи постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген сказал, что все страны-члены СБ ООН надеются на возобновление переговоров, начатых в Стокгольме.





8 октября в Вашингтоне состоялась встреча спецпредставителей РК, США и Японии по северокорейским вопросам. Они обсудили последующие действия в связи с результатами северокорейско-американских рабочих переговоров в Стокгольме и пути взаимодействия. СК обвиняет США в неудаче переговоров в Стокгольме. В США, в свою очередь, указывают, что их представители выдвинули творческие идеи и можно ожидать продолжения переговоров. В ходе встречи представителей РК, США и Японии в Вашингтоне была вновь подчёркнута важность трёхстороннего сотрудничества. Тут стоит отметить, что американская сторона на этот раз использовала общее выражение - «полная денуклеаризация» вместо ранее применявшегося - «окончательная, полностью подтверждённая денуклеаризация». Это говорит о том, что «творческие идеи» Вашингтона могут подразумевать некоторые уступки со стороны США по вопросу денуклеаризации.



