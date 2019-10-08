Глава 15. Король Мун Му (1)

Король Мун Му является 30-м королем Силла. Имя короля было Поп Мин. Его отец – Ким Чхун Чху, о котором мы говорили в прошлый раз.

Когда наш герой был наследником, он активно принимал участие в управлении государством, поддерживая своего отца. После смерти отца, ему пришлось вести множество битв с противниками. Благодаря ему Силла смогла завершить процесс объединения с двумя государствами – Когурё и Пэкче.

В 668 году король Мун Му вместе со своим младшим братом Ин Муном и братом генерала Ким Ю Сина, Хым Суном, добрался до Пхеньяна, и наконец при содействии империи Тан одержала победу над Когурё.

Ли Шицзи, который возглавлял танскую армию, захватил в плен короля По Чжана, последнего правителя Когурё, и вернулся в Тан. Но не все танские военные вернулись на родину. Они остались в Силла, чтобы завоевать её. Узнав намерения танской империи, наш герой вывел их из страны.

Стоит отметить, что Ин Мун был связующим звеном между Силла и Тан. Он послужил танскому императору. Через год император Гао-цзун подверг Ин Муна резкой критике: «Неужели, мы вам больше не нужны? Твой король использовал нас, когда ему было нужно, а теперь пытается нас разбить. Я посажу тебя в тюрьму и атакую Силла, направив тиуда 500 тыс. военнослужащих».

В то время буддийский жрец Силла Ыйсан находился в Танской империи, чтобы изучать буддийское учение. Ин Мун встретился с монахом, чтобы сообщить своему брату о намерениях танского императора. Вернувшись в Силла, Ый Сан доложил королю.

На экстренном заседании один из участников сановник Ким Чхон Чжон предложил: «Я слышал, что у буддийского жреца Мён Рана есть некие секретные методы, полученные от морского царя»

Мён Ран отметил: «На Юге горы Нансан располагается лес Синюрим. Вам нужно построить монастырь в этом лесу».

В этот момент к королю примчался солдат из провинции Кёнгидо: «Корабли танских военных плывут к нам».