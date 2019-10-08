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Сериал телеканала KBS2 "Романтическая комедия Чосон: Ноктучжон"

#Культурная афиша l 2019-10-01

Необычная история о мужчине, переодетом в женское платье!


В один день молодого человека по имени Нок Ту (Чан Дон Юн) атакуют неизвестные солдаты.

В погоне за нападающими он попадает в странную деревню, где живут одни женщины.


Нок Ту переодевается в платье и проникает в поселение, чтобы узнать всю правду.

Здесь он встречает девушку по имени Дон Чжу (Ким Со Хён), которой уготовлена судьба стать кисен.

Её сердце преисполнено болью и жаждой мести.


Сможет ли Нок Ту разгадать секрет этой деревни?


Тайна рождения, месть, ставшая смыслом жизни, и

Веселая история любви между двумя молодыми героями!



Чон Нок Ту(Чан Дон Юн)

Тон Дон Чжу(Ким Со Хён)



Настоящий мужчина в женском платье!


На экранах с 30 сентября / Каждые понедельник и вторник в 22:00 KST (32 серии)


Сериал телеканала KBS2
Сериал телеканала KBS2
Сериал телеканала KBS2
Сериал телеканала KBS2
Сериал телеканала KBS2
Сериал телеканала KBS2
Сериал телеканала KBS2
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