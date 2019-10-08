Сериал телеканала KBS2

Шулер: одноглазый Джек
2019-10-08
#Культурная афиша l 2019-10-01
Необычная история о мужчине, переодетом в женское платье!
В один день молодого человека по имени Нок Ту (Чан Дон Юн) атакуют неизвестные солдаты.
В погоне за нападающими он попадает в странную деревню, где живут одни женщины.
Нок Ту переодевается в платье и проникает в поселение, чтобы узнать всю правду.
Здесь он встречает девушку по имени Дон Чжу (Ким Со Хён), которой уготовлена судьба стать кисен.
Её сердце преисполнено болью и жаждой мести.
Сможет ли Нок Ту разгадать секрет этой деревни?
Тайна рождения, месть, ставшая смыслом жизни, и
Веселая история любви между двумя молодыми героями!
Чон Нок Ту(Чан Дон Юн)
Тон Дон Чжу(Ким Со Хён)
Настоящий мужчина в женском платье!
На экранах с 30 сентября / Каждые понедельник и вторник в 22:00 KST (32 серии)
2019-10-08
2019-10-07
2019-10-07