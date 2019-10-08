Перспективы отношений между КНДР и США после переговоров в Стокгольме

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Пхеньян выразил разочарование итогами рабочих контактов с Вашингтоном, прошедших в Стокгольме 5 октября. Сторонам не удалось ни о чём договориться. Северная Корея также отвергла предложение Швеции провести повторную встречу спустя две недели, хотя американская сторона приняла это предложение. Из-за того, что переговоры в Стокгольме закончились провалом, диалог между Пхеньяном и Вашингтоном остаётся в тупике. Как будут развиваться северокорейско-американские отношения дальше, расскажет профессор Ким Хён Ук из Национальной дипломатической академии.