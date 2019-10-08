РК представила стратегию развития отраслей производственного сырья, запчастей и оборудования  

Правительство РК представило стратегию развития отраслей производственного сырья, запчастей и оборудования. Её суть сводится к отказу от нынешней структуры промышленности, зависящей от внешних поставок комплектующих и материалов, через финансовую помощь, обеспечение стабильных поставок и создание системы «Value Chain» или Цепочки ценностей в производстве. В рамках этой стратегии планируется определить список «100+α», в который войдут более 100 ключевых наименований сырья, запчастей и оборудования, подлежащих развитию, а также установить степень их приоритетности. Для этого правительство намерено ежегодно инвестировать более 2 трлн вон.





В первую очередь власти планируют сосредоточиться на обеспечении стабильности сети поставок стратегических промышленных компонентов «100+α». Поскольку именно это является обязательным условием слаженной работы промышленности. Список вышеуказанных ключевых стратегических компонентов будет составляться на основе оценки стабильности поставок и необходимости проведения исследований и разработок. Направления работы по этому вопросу будут подготовлены к следующему месяцу. Вместе с тем, будет определена продукция для создания их производственной базы внутри страны и привлечения иностранных инвестиций. Перечень «100+α» будет регулироваться в зависимости от развития ситуации вокруг ограничительных мер Японии. Также правительство намерено создать здоровую промышленную экосистему через формирование концепции «Цепочки ценностей», которая является инструментом анализа деятельности организации с целью стратегического планирования. Это позволит увеличить спрос и повысить качество поставок. С этой целью решено детализировать план развития сотрудничества деловых кругов. Для обеспечения финансовой базы данной стратегии будет создана специальная система финансирования. В этом году планируется внести соответствующие поправки в законы, касающиеся данной темы. То есть финансовая составляющая инициативы начнёт действовать с 1 января следующего года.





Правительство РК вплотную занялось укреплением конкурентоспособности отраслей по производству сырья, запчастей и оборудования в связи с введением Японией торговых ограничительных мер. В Токио пошли на этот шаг 4 июля в ответ на решение Верховного суда РК, обязавшего ряд японских компаний выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации во время японского протектората над Кореей. Тогда японские власти ограничили поставки в РК высокотехнологичного сырья, которое является ключевым компонентом в производстве полупроводников и дисплеев. 28 августа последовало исключение РК из списка приоритетных торговых партнёров Японии. Это показало высокую зависимость южнокорейской промышленности от поставок японского сырья, запчастей и оборудования. Поэтому в Сеуле было принято решение кардинально исправить ситуацию.



