Завершился XXIV Пусанский международный кинофестиваль

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С 3 по 12 октября в Пусане проходил XXIV Международный кинофестиваль (BIFF), на котором были представлены 303 картины из 85-ти стран. Фильмы демонстрировались в шести кинотеатрах на сорока экранах. В рамках фестиваля состоялось 120 мировых премьер – 97 в жанре полнометражного кино и 23 в жанре короткометражного. Что касается международных премьер, то их было 29 в жанре полнометражного кино и одна в жанре короткометражного кино.

Открыл фестиваль фильм казахстанского режиссёра Ерлана Нурмухамбетова «Конокрады». В этом году впервые была учреждена награда Asia Contents Awards в категории телесериалов. Стоит также отметить, что в этом году на фестиваль приехало больше зарубежных компаний сферы киноиндустрии. Если в прошлом году в фестивале принимала участие 171 компания из 23-х стран, то в этом году было представлено 200 компаний из 34-х стран.

Особое внимание участников фестиваля привлекла специальная сессия, посвящённая столетию корейского кино. В её рамках участники обсудили тенденции в кинематографе Южной и Юго-Восточной Азии, технологии, отраслевое развитие и политику в области кинематографа.

Пусанский международный кинофестиваль проводится с 1996-го года. На первом фестивале были показаны 174 фильма из 30-ти стран. К сожалению, в этом году в фестивале не смогли принять участие некоторые ключевые фигуры южнокорейского кинематографа. Так, режиссёр фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо, получивший в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, не смог присутствовать из-за поездки в США, а Уэйн Ван, режиссёр картины «Снова возвращаясь домой», которая была приглашена для участия в гала-презентации, не смог присутствовать из-за болезни.