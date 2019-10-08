Глава минюста представил проект реформирования прокуратуры

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8 октября, спустя месяц после назначения на пост министра юстиции, Чо Гук опубликовал план реформирования прокуратуры. В соответствии с ним, сокращаются и упраздняются специальные следственные подразделения, которые получат новое название – антикоррупционные следственные подразделения. Всего их останется три. Специальные следственные подразделения были созданы в 1973 году. Они занимались расследованием дел о коррупции среди высокопоставленных политиков, поэтому данный орган иногда даже называют «политической прокуратурой». После прихода к власти президента Мун Чжэ Ина специальное следственное подразделение занималось расследованием дел с участием экс-президентов Пак Кын Хе и Ли Мён Бака, вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна. Этот же орган сейчас занимается расследованием дела с участием семьи самого министра юстиции Чо Гука.

Предлагаемые реформы направлены на устранение отрицательных последствий чрезмерной власти прокуратуры. С необходимостью таких реформ согласна и общественность, поскольку прокуратуру уже не раз критиковали за политизированность и даже нарушения прав человека в ходе следствия. В рамках реформ уже сейчас реализуются меры по ослаблению власти прокуратуры. Чо Гук намерен закончить реформирование прокуратуры до конца года.

Общественность страны согласна с необходимостью реформирования системы работы прокуратуры, однако в свете того, что семья самого Чо Гука находится под следствием, предложенные меры имеют много противников. По всей стране время от времени проходят демонстрации как защитников, так и противников реформ Чо Гука. Сильнейшее противостояние отмечается также между правящей партией и оппозицией.