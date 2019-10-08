Душевные хиты мужского квартета «Браун айд соул»





Рубрику «Звёзды K-POP» октября мы посвятили композициям мужского квартета «Браун айд соул» (Brown Eyed Soul), который в основном исполняет музыку поп, ритм-энд-блюз, соул, баллады и даже джаз. В мире поп-музыки дебютировал коллектив в 2003 году. В его составе выступают четыре исполнителя: Чон Оп, На Оль, Ён Чжун и Сон Хун. Хочу отметить, что помимо коллективной деятельности в составе группы, все участники «Браун айд соул» проводят сольные проекты и регулярно записывают сольные диски, причём очень успешные. Жаль, что участники коллектива не предпочитают поддерживать тесных отношений с публикой и почти не принимают участия в развлекательных музыкальных программах. Возможность увидеть выступление участников «Браун айд соул» в полном составе представляется не часто. Но поклонники группы могут в полной мере насладится исполнением своих любимых звёзд, благодаря регулярно проводимым концертам и периодически выпускаемым дискам. А первой в рамках нашей рубрики прозвучал хит из дебютного альбома - хорошо известная многим корейцам песня под названием «Была ли это любовь?» квартета «Браун айд соул». Слушая песни группы, начинаешь замечать, что отличить вокальную партию четырёх исполнителей в песне на слух довольно сложно. Ведь голоса исполнителей звучат настолько гармонично, как будто голос одного певца. Ещё заметно, что свой особый музыкальный стиль «Браун айд соул», можно сказать, стараются неизменно поддерживать на протяжении почти 13-ти лет их творческой карьеры. Далее в эфире мы предложили послушать трек 'MY STORY' или «Моя история» квартета «Браун айд соул» из его второго регулярного альбома 2007 года выпуска. А затем мы проиграли в эфире сладкую и трепетную песню 'Right' из цифрового диска группы «Браун айд соул», выпущенного в начале сентября 2019 года. В её записи приняла участие южнокорейская певица 'SOLE', известная нежным и женственным голосом. А вот отрывок перевода этой песни: «Говорил ли я тебе, как ты красива? Это я говорил не просто на словах, а всерьёз. Как мы смотримся вместе? Может, это любовь? ...»

Мы очень рады, что талантливые исполнители продолжают выпускать пластинки с замечательными композициями, которые ничем не уступают их регулярным альбомам! Кстати, последняя на сегодняшний день работа квартета «Браун айд соул» - очередная пластинка 'It' Soul Right', выпущенная 30 сентября текущего года, как раз одна из таких хороших работ. В ней записано 9 треков, а её главной песней стала «Твоя ночь, моё утро». Она прозвучала в завершение нашей очередной рубрики «Звёзды K-POP» в исполнении мужского квартета «Браун айд соул».





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