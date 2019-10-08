Айшан Насибова из Москвы, часть 1

Шулер: одноглазый Джек
2019-10-08
#Вы в эфире l 2019-10-13
Краткое содержание выпуска
#Знакомство с Айшан Насибовой
#История знакомства со Всемирным радио KBS
#Корейский язык - хобби и перспектива
#Корея страна улыбок
#Всегда двигаться к цели
1. Дворец Кёнбоккун в Сеуле
2. Вид на Сеул с башни Намсан
3. Внутри дворца Кёнбоккун
4. Пляж Хамдок на острове Чечжу
5. Культурная деревня Камчхон в Пусане
6. Невероятно традиционные виды в Кёнчжу
7. В деревне Пукчхон Ханок в Сеуле
2019-10-08
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