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Айшан Насибова из Москвы, часть 1

#Вы в эфире l 2019-10-13

Воскресный журнал

Краткое содержание выпуска

#Знакомство с Айшан Насибовой

#История знакомства со Всемирным радио KBS

#Корейский язык - хобби и перспектива

#Корея страна улыбок

#Всегда двигаться к цели


1. Дворец Кёнбоккун в Сеуле

© Насибова Айшан

2. Вид на Сеул с башни Намсан© Насибова Айшан

3. Внутри дворца Кёнбоккун© Насибова Айшан

4. Пляж Хамдок на острове Чечжу© Насибова Айшан

5. Культурная деревня Камчхон в Пусане© Насибова Айшан

6. Невероятно традиционные виды в Кёнчжу© Насибова Айшан

7. В деревне Пукчхон Ханок в Сеуле© Насибова Айшан

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