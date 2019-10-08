Премьер-министр РК Ли Нак Ён примет участие в интронизации императора Японии

Участие премьер-министра РК Ли Нак Ёна в церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито является ценной возможностью для отношений двух стран. В ходе визита может состояться встреча глав правительств двух стран, которая станет первой после того, как год назад Верховный суд РК обязал японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей. Ли Нак Ён, к слову, в прошлом работал специальным корреспондентом в Токио. Ожидается, что на этот раз он передаст японской стороне послание южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.





Интронизация нового императора - государственное мероприятие высочайшего уровня. В церемонии принимают участие лидеры и высокие представители разных стран, что открывает двери для активного диалога. Поэтому предстоящая 22 октября церемония может стать хорошим шансом на выход РК и Японии из нынешнего кризиса в отношениях. Участие в мероприятии премьер-министра вполне оправданно. Если бы в Токио отправился лично президент, то с одной стороны он мог бы обеспечить важный прогресс в налаживании отношений. Но в нынешних условиях, когда слишком много спорных моментов не урегулированы, его участие может обернуться большими рисками. Поэтому поездка премьер-министра позволит соблюсти международный протокол и этикет, одновременно давая возможность достичь подвижек на рабочем уровне.





Наибольшее внимание привлекает возможность проведения встречи премьер-министров двух стран. Контакт сторон в ходе сессии Генассамблеи ООН в конце сентября не состоялся. Если их встреча состоится на этот раз, то это будет означать возобновление диалога на высшем уровне, который не поддерживался около года. Но даже в этом случае глубокое обсуждение нынешней ситуации вряд ли возможно, поскольку спор сторон связан с принципиальными темами жертв трудовой мобилизации корейцев, мер Японии по ограничению экспорта в РК, прекращения сотрудничества в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Поэтому при лучшем раскладе стороны всего лишь обозначат стремление к улучшению отношений, что также будет важным шагом. Позитивные ожидания подкрепляются тем, что Ли Нак Ён, в прошлом работавший в Токио, неоднократно встречался с Синдзо Абэ, имея широкие связи в Японии. Он также исполнял должность зампредседателя Парламентской ассоциации РК и Японии. В прошлом стороны проводили различные контакты на рабочем уровне и успешно решали двусторонние вопросы.



