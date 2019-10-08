Давай дерзай! (1) 잘했어.

Фраза недели

잘했어.

[Чжаль Хэссо]

Молодец.





Грамматика

잘 – наречие, которое переводится как «хорошо, правильно». Сюда добавляется глагол 하다 «делать» в прошедшем времени, разговорной стили речи 했어. Все вместе получается 잘했어 «хорошо сделал(-а)». Так как это выражение употребляется для того, чтобы похвалить собеседника, в нашем диалоге мы перевели это выражение как «молодец».





- 오늘 발표 너무 좋았어. 잘했어.

- Сегодняшняя презентация была очень хорошей. Молодец.





- 오늘 비 와서 시장 안 갔다고? 잘했어.

- Говоришь, не пошел на рынок из-за дождя? Ну молодец.





- 덕분에 오해가 풀렸어. 설명하길 잘했어.

- Недоразумение решили. Хорошо, что объяснили.



