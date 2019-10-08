Давай дерзай! (1) 잘했어.

Шулер: одноглазый Джек
2019-10-08
#Говорим как герои сериалов l 2019-10-13
Фраза недели
잘했어.
[Чжаль Хэссо]
Молодец.
Грамматика
잘 – наречие, которое переводится как «хорошо, правильно». Сюда добавляется глагол 하다 «делать» в прошедшем времени, разговорной стили речи 했어. Все вместе получается 잘했어 «хорошо сделал(-а)». Так как это выражение употребляется для того, чтобы похвалить собеседника, в нашем диалоге мы перевели это выражение как «молодец».
- 오늘 발표 너무 좋았어. 잘했어.
- Сегодняшняя презентация была очень хорошей. Молодец.
- 오늘 비 와서 시장 안 갔다고? 잘했어.
- Говоришь, не пошел на рынок из-за дождя? Ну молодец.
- 덕분에 오해가 풀렸어. 설명하길 잘했어.
- Недоразумение решили. Хорошо, что объяснили.
2019-10-08
2019-10-07
2019-10-07