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Давай дерзай! (1) 잘했어.

#Говорим как герои сериалов l 2019-10-13

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

잘했어. 

[Чжаль Хэссо]

Молодец.


Грамматика

– наречие, которое переводится как «хорошо, правильно». Сюда добавляется глагол 하다 «делать» в прошедшем времени, разговорной стили речи 했어. Все вместе получается 잘했어 «хорошо сделал(-а)». Так как это выражение употребляется для того, чтобы похвалить собеседника, в нашем диалоге мы перевели это выражение как «молодец». 


오늘 발표 너무 좋았어잘했어.

- Сегодняшняя презентация была очень хорошей. Молодец. 


오늘  와서 시장  갔다고잘했어.

- Говоришь, не пошел на рынок из-за дождя? Ну молодец. 


덕분에 오해가 풀렸어설명하길 잘했어.

- Недоразумение решили. Хорошо, что объяснили. 


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