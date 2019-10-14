Возвращение коллектива «Бантхан Сонёндан»

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Популярная группа Бантхан Сонёндан (BTS) вернулась из продолжительного отпуска и сразу же выступила с сольным концертом «LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF». Мероприятие состоялось 12 октября в Саудовской Аравии на международном стадионе имени Короля Фахда. Самая высокая цена на билет составила 1.100 долларов.

Это был первый случай в Саудовской Аравии, когда иностранные певцы дали сольный концерт на столь масштабном стадионе. В этот раз более 68.000 зрителей собрались ради того, чтобы посмотреть на своих кумиров. Цены на билеты на самые лучшие места на стадионе достигли рекордной отметки, превысив 1.100 долларов.

По сообщениям международной телекомпании «Аль-Джазира», в Саудовской Аравии существуют определённые трудности для выступления иностранных артистов, но, несмотря на это, южнокорейские певцы успешно выступили перед своими поклонниками. Добавим, концерт транслировался в прямом эфире в эту субботу на портале Naver.