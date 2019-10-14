Южнокорейская мелодрама «Самый обычный роман» будет показана в 22 странах





Фильм режиссёра Ким Хан Гёль (김한결) «Самый обычный роман» (가장 보통의 연애/Crazy Romance, 2019) будет показан за рубежом. В список вошли 22 страны, включая Австралию, Сингапур, Малайзию, Вьетнам, Филиппины и Гонконг.

Сюжет фильма основан на романтической истории двух офисных служащих, что делает фильм универсальным для любой иностранной аудитории, - сообщают в кинопрокатной компании CONTENTS PANDA CO. LTD.

Напомним, «Самый обычный роман» вышел на экраны кинотеатров 2 октября. Он повествует о проблемах на «личном фронте» двух героев: Чэ Хуна и Сон Ён. Главные роли в фильме исполнили актёры Ким Рэ Вон (김래원) и Кон Хё Чжин (공효진). За всё время фильм посмотрели более 1 млн 700 тысяч человек, что является вторым результатом по количеству просмотров.