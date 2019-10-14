Телеведущий Ю Чжэ Сок помог жертвам тайфуна Митаг

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Популярный телеведущий Ю Чжэ Сок (유재석) выделил 50 тыс. долларов на помощь пострадавшим в результате мощнейшего тайфуна Митаг. 8 октября артист связался с офисом ассоциации помощи жертвам стихийных бедствий Hope Bridge (희망브리지) и попросил использовать деньги на помощь пострадавшим.

Напомним, Ю Чжэ Сок проявляет активную гражданскую позицию. Он часто жертвует крупные суммы денег на помощь жертвам землетрясений, тайфунов и других природных катаклизмов. Так, артист не остался в стороне, когда в апреле этого года в провинции Канвондо произошёл лесной пожар, а в ноябре 2017 года случилось землетрясение мощностью 5,4 балла в городе Пхохан провинции Кёнсан-Пукто. Каждый раз на это выделялись суммы порядка 50 тыс. долларов.