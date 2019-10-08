Услышь мою песню (나의 노래는 멀리멀리/ Free My Soul, Free My Song, 2019)





Режиссер: Хён Чжин Сик

Жанр: документальный фильм

В ролях: Ким Чжи Хи, Ли Сун До

Премьера: 3 октября 2019 г.

Возрастное ограничение: отсутствует.





Фильм повествует о молодой южнокореянке по имени Ким Чжи Хи. Её заветная мечта – стать известной гитаристкой. Единственное препятствие на её пути заключается в неумении выражать собственные эмоции. На сцене она всегда «скрывается» за гитарой, а в жизни – за спиной матери. Но вот однажды она проявляет решительность и желание к музыкальному творчеству. Теперь наступило время исполнения надежд начинающей гитаристки.