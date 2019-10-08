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Шоукейс "BLIND FOR LOVE" группы AB6IX

#Культурная афиша l 2019-10-11

Первый полноформатный музыкальный альбом "6IXENSE" от AB6IX 

Песни из нового альбома отличаются особым стилем AB6IX, чье творчество впитало в себя различные жанры музыки: Deep-House, Hip-hop, Moombahton, Trap, R&B и баллада!

Первый полноформатный альбом вышел спустя 5 месяцев после дебюта группы, что является свидетельством их быстрого роста. Прослушав новый альбом, вы узнаете чувственное и таинственное очарование участников музыкального коллектива.


Подробности на YouTube-канале "KBS WORLD Radio"!

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