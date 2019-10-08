Шулер: одноглазый Джек
2019-10-08
#Культурная афиша l 2019-10-11
Первый полноформатный музыкальный альбом "6IXENSE" от AB6IX
Песни из нового альбома отличаются особым стилем AB6IX, чье творчество впитало в себя различные жанры музыки: Deep-House, Hip-hop, Moombahton, Trap, R&B и баллада!
Первый полноформатный альбом вышел спустя 5 месяцев после дебюта группы, что является свидетельством их быстрого роста. Прослушав новый альбом, вы узнаете чувственное и таинственное очарование участников музыкального коллектива.
Подробности на YouTube-канале "KBS WORLD Radio"!
2019-10-08
2019-10-07
2019-10-07