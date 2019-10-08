Компания Happymily, работающая в сфере дизайна.

© HAPPYMILY

Сегодня мы познакомимся с компанией Happymily (해피밀리), которая работает в сфере дизайна. Познакомит нас с ней президент компании господин Ё Тхэ Ун (여태웅).





Happymily - это компания, занимающаяся проектированием и производством продукции в сфере безопасности. Мы начали работу в мае 2017 года. Наша цель состоит в создании условий счастливой жизни семьи на основе безопасности. Я родился в семье пожарника, и с детства знал об опасности пожаров. Однажды я случайно обнаружил на лестничной площадке огнетушитель. Тогда я подумал, почему он красного цвета, обусловлен ли такой цвет каким-либо законом, и смогут ли люди найти его в экстренной ситуации. Будучи сыном работников пожарной службы, я решил внести вклад в безопасность и приступил к изучению огнетушителя. Я хотел, чтобы огнетушитель всегда был на своём месте.





Отец Ё Тхэ Уна возглавлял отделение пожарной службы Тхэбэка, а мать возглавляла отделение пожарной службы Вончжу. Поэтому с детства он трепетно относился к вопросу пожарной безопасности, много работал, изучая этот вопрос, чтобы повысить готовность людей к любым неожиданностям. Внимание он уделил огнетушителю.





Большинство предметов, связанных с вопросом безопасности, создавались без учёта дизайна и эргономики. Но время идёт, и теперь фактор дизайна учитывается почти везде. Мы занимаемся обеспечением удобства в использовании и эстетической стороной таких предметов. Я считают, что их размещение в видных и наиболее заметных местах даёт людям повод всегда помнить о важности пожарной безопасности. Наш огнетушитель марки VOILA очень похож на распространённый тумблер для жидкости. Это единственный подобный аппарат в мире, при использовании которого не нужно снимать крышку или срывать пломбу. Достаточно повернуть крышку и нажать на её верхнюю часть. Среди упрощённых огнетушителей, имеющихся на внутреннем рынке, VOILA имеет максимальный объём - 450 граммов жидкости. Время распыления 23 секунды, а дальность действия струи 3-4 метра. Его вес составляет всего 745 граммов, а высота 27,5 см. Он подходит для использования в домашних условиях.





По статистическим данным, с 2008 по 2017 год в Республике Корея было зарегистрировано 440 тысяч пожаров. Общая сумма ущерба превысила 3 млрд долларов. Для того, чтобы предотвратить разрастание пожара в самом начале, обязательным условием является наличие огнетушителя. В экстренной ситуации нужно выдернуть пломбу, направить шланг в сторону огня, а затем с силой нажать на рычаг, чтобы начать тушение. Это отнимает драгоценное время. Кроме того, сам аппарат имеет однообразный красный цвет, не имея ни капли дизайнерской составляющей. В Happymily это учли и разработали свой аналог VOILA. Во-первых, теперь огнетушитель выполнен в форме красивого тумблера для воды или привычного всем небольшого термоса в белом, чёрном, золотом и розовом цветах. Такой дизайнерский подход объясняется концепцией постоянного нахождения аппарата на виду. Для этого он должен не раздражать глаз, а сочетаться с интерьером. С французского VOILA переводится как «да, вот здесь». Это отражает его особенность. Кроме того, удобен метод его применения. Он является аэрозольным, что делает его удобным для использования в доме.





© HAPPYMILY

Работа над VOILA началась в сентябре 2017 года на краудфандинговой площадке Wadiz. Тогда удалось получить 335% запрошенной на запуск проекта суммы. Несмотря на специфичность самого продукта, большой отклик людей вселил в нас уверенность в успехе. Тогда о нас говорили в СМИ и мы получали различные награды. Активный выход на рынок начался в октябре прошлого года с выходом второго поколения линейки. Тогда мы сотрудничали с площадками Home Shopping. Многие покупали VOILA для подарка, хотя раньше никто ни дарил огнетушитель. Мы стремились как раз к таким переменам.





Happymily вызвала изменения на рынке, в отношении людей к огнетушителям и пожарной безопасности. Благодаря ей, этот, без сомнения нужный, но специфический атрибут, становится гармоничной частью интерьера простых квартир и домов. В прошлом году компания получила награду Seoul Award за креативную идею, а в этом году была удостоена награды за лучший дизайн. Между тем, Happymily работает над расширением рынка.





Happymily планирует и дальше представлять новые продукты, связанные с безопасностью и дизайном. Недавно в продажу поступила новая разработка «Чхасонсэн» (차선생). Это цветная палочка, которая крепится на панели управления автомобиля у лобового стекла. Она позволяет начинающим водителям держаться своей полосы, обозначая габариты автомобиля. Проект реализуется на краудфандинговой базе Wadiz. Мы планируем и впредь работать над различными проектами данного направления.





Happymily распространяет в жизни принципы безопасности, совмещая в своих разработках дизайн и практичность. Она активно меняет представление общества о средствах безопасности, которые раньше, казались немного отстранёнными от привычной жизни.