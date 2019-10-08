Дефляция в Республике Корея

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Рост потребительских цен в Республике Корея отрицательный, что вызывает беспокойство экспертов. Однако в правительстве нынешнюю ситуацию считают временным явлением. Каково же положение на самом деле? В этом нам поможет разобраться экономический обозреватель господин Чон Чхоль Чжин (정철진).





Дефляция, пожалуй, самая обсуждаемая новость. В сентябре индекс потребительских цен снизился на 0,4% в годовом исчислении. Снижение цен фиксируется впервые с 1965 года, когда начался сбор соответствующей статистической информации. В июне, июле и августе уровень инфляции был ниже одного процента, и сейчас многие задаются вопросом, не означает ли это дефляцию. В городе Ульсане сентябрьский рост потребительских цен составил минус один процент. Это самый низкий показатель среди 16-ти провинций и крупных городов. Снижаются цены на недвижимость, и такую ситуацию связывают с влиянием реструктуризации местных отраслей судо- и автомобилестроения. Похожая ситуация наблюдается в провинциях Кёнсандо и Чхунчхон-Намдо. Поэтому идут разговоры о дефляции в Сеуле и столичном регионе. Но если обратить внимание на характер изменений в регионах, то речь не идёт о дефляции.





В прошлом месяце в стране впервые зафиксирован минусовой рост потребительских цен. Причём особо сложная ситуация сложилась в регионах. Поэтому эксперты озабочены дальнейшим развитием рынка. Но чем же страшна дефляция, о которой сегодня все говорят?





Что лучше: рост цен или их снижение? В детстве мне казалось, что дефляция - это хорошо, поскольку при снижении цен можно больше покупать сладостей. Но в реальности дефляция может стать смертельным фактором для общества и страны. Если распространится мнение о том, что потребительские цены снижаются и будут снижаться дальше, люди перестанут тратить деньги, ведь через несколько месяцев то же самое можно будет купить дешевле. У производителей заполняются склады, сокращается наём работников, уменьшается объём инвестиций. Это сказывается на домохозяйствах, на финансовой системе. Правительство недополучает налоги, и начинается общий кризис.





Дефляция вызывает гораздо бóльшую обеспокоенность, чем инфляция, вызывая снижение потребления. Одним из примеров последствий дефляции является длительный экономический застой в Японии, который начался в 1991 году. Несмотря на усилия местных властей, до 2001 года среднегодовой рост экономики не превышал 1,1%. За это время в Японии рухнул рынок недвижимости, компании и домохозяйства сталкивались с банкротством. Между тем, южнокорейские власти считают, что в стране ситуация иная.





В Банке Кореи, министерстве планирования и финансов, Национальном статистическом управлении говорят, что нынешняя ситуация с потребительскими ценами - это не дефляция. Указывается, что снижение цен связано с тем, что в августе и сентябре прошлого года стоимость сельскохозяйственных и животноводческих продуктов резко выросла из-за засухи, а теперь на рынке просто наблюдается стабилизация цен. Кроме того, в росте потребительских цен наибольшая доля приходится на нефть и нефтепродукты. Поэтому резкое снижение их стоимости в этом году также оказывает значительное влияние на сокращение инфляции. Такие резкие колебания замечены в короткий период с августа по сентябрь. Поэтому говорить о вероятности дефляции слишком рано.





В Банке Кореи озвучили прогноз, что рост потребительских цен увеличится примерно в конце этого года. Такая позиция объясняется тем фактом, что с первого квартала 1990 по второй квартал этого года крупнейшие страны мира фиксировали 356 случаев снижения потребительских цен. Подобное не редкость и сейчас. Но почти всегда через короткое время инфляция снова начинает расти. Однако стоит отметить, что в отличие от Банка Кореи, такие зарубежные финансовые учреждения как Bloomberg, Fitch, Barclays, ING Group снижают свои прогнозы, считая, что инфляция в Корее не будет превышать одного процента. Не столь оптимистично настроены деловые круги и непосредственно потребители. В неоднозначной ситуации на первый план выходит не просто оценка экспертов, а план по предотвращению реальной дефляции.





Если в октябре рост потребительских цен вновь превысит 0%, то нужно будет быстро принимать меры к выходу из данной ситуации. В первую очередь следует восстановить потребительские настроения, поэтому правительство в любом случае будет продолжать отрицать возможность дефляции. Если люди решат сократить потребление и начать копить средства, то ситуация значительно ухудшится. Нужно создать условия, чтобы граждане были уверены в стабильности и вновь открыли кошельки. Чтобы обеспечить это в нынешних условиях есть только решение – расширенная финансовая политика. Дополнительное снижение учётной ставки при сегодняшнем низком экономическом росте не поможет. Поэтому нужны финансовые рычаги.





Американский экономист, экономико-географ, публицист и лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман говорил, что излишняя осторожность при дефляции может лишь увеличить угрозу. По его мнению, лучше принять чрезмерные превентивные меры, чем потом пытаться справиться с последствиями дефляции. Южнокорейские власти уже прилагают усилия, чтобы справиться с ситуацией. Но нужны более серьёзные меры, нацеленные на улучшение настроений в обществе.