Чо Гук ушёл с поста министра юстиции

Первая часть противостояния политических сил вокруг назначения Чо Гука на пост министра юстиции, судя по всему, завершилась. 14 октября он заявил об уходе с поста. Это произошло в результате больших споров и гражданских митингов противников и сторонников Чо Гука. Его уход не был отмечен официальными церемониями, всё ограничилось выражением позиции уже бывшего министра на переданных СМИ четырёх страницах. Он, в частности, заявил, что дал толчок реформам прокуратуры. Мун Чжэ Ин, в свою очередь, выразил сожаление в связи с тем, что его решение о назначении Чо Гука на пост министра юстиции вызвало споры в обществе.





Чо Гук оказался в центре споров и скандалов с самого начала его выдвижения на пост главы минюста. В отношении членов его семьи выдвигались обвинения в незаконном поступлении его дочери в вуз, в нарушении законов о частных инвестициях и по другим вопросам. В южнокорейском обществе очень остро реагируют на скандалы с нарушением закона и общепризнанных норм в вопросах военной службы и поступления в учебные заведения. Ситуация вокруг дочери Чо Гука как раз и коснулась одной из этих тем. Его объяснения вызывали новый всплеск протестов. На различные обвинения он отвечал, что не знал о тех или иных фактах или говорил об отсутствии противозаконной составляющей. Из-за протеста оппозиции слушания по его кандидатуре в парламенте были отложены. Тогда Чо Гук провёл пресс-конференцию, объяснив свою позицию по подозрениям, предъявляемым к членам его семьи. В итоге слушания состоялись, но кандидатура утверждена не была. В этой ситуации президент Мун Чжэ Ин в одностороннем порядке назначил Чо Гука главой минюста. Глава государства объяснил это тем, что Чо Гук выступал за реформирование прокуратуры ещё со времён работы в качестве секретаря по гражданским вопросам. Кроме того, указывалось, что отказ назначать кандидата на пост из-за неподтверждённых подозрений создаёт плохой прецедент.





Это вызвало новую волну противостояния и споров в политических кругах. Тема Чо Гука буквально заполнила новостные сводки СМИ и рабочие повестки Национального собрания. Прокуратура приступила к расследованию подозрений вокруг Чо Гука. Споры по этому вопросу набирали обороты. Сторонники правящих сил каждые выходные проводили митинги перед генпрокуратурой, требуя защитить Чо Гука и реформировать прокуратуру. Их противники организовали протестные выступления на площади Кванхвамун в центре Сеула, призывая снять Чо Гука с занимаемого поста. Звучали призывы и об отстранении главы государства. В этой ситуации рейтинг президента и правящих сил постоянно падал. Возникло вполне обоснованное беспокойство по поводу перспектив предстоящих в следующем году парламентских выборов. В итоге уход Чо Гука, как полагают эксперты, по сути, был неизбежен.



