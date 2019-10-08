Большой проект Super M! Ребята готовы захватить сердца поклонников.

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2 октября состоялась пресс конференция, где представители двух крупнейших лейблов - SM Entertainment и CMG объявили о начале проекта Super M. Группа состоит из уже известных и обожаемых всеми участников. Это Тхэмин из группы SHINEE, Пекхён и Кхаи из EXO, Тхэён и Марк из NCT 127, а также Лукас и Тхен из WayV. А вот певица Пэк Чжи Ён, которая имеет 20-летний опыт в музыкальной сфере выпустила новый альбом «Reminiscence», в которой поется о воспоминании 20-летнего прошлого. Певица решила так назвать альбом с надеждой, чтобы слушатели смогли почувствовать в голосе певицы оттенки прошлого. Также есть печальная новость о смерти бывшей участницы группы FX Солли. Девушка покончила своей жизнью. 14 октября полиция подтвердила данную информацию.Подробности обо всем этом мы расскажем в очередном выпуске еженедельной рубрики «Новости шоу-бизнеса».