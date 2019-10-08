Рассказ «Причина, чтобы жить» писателя Ким Чжон Гвана

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Рассказ писателя Ким Чжон Гвана «Причина, чтобы жить» был опубликован в 2019 году. Повествование начинается с ежегодного заседания ассоциации пожилых деревни Пэкхо-ри.









Спасибо вам всем за то, что благополучно прожили этот год. Конечно, были и серьёзно больные, и скоропостижно скончавшиеся, но мы смогли провести ещё один год в здравии. Предлагаю тост за наше благополучие и в следующем году! За наше здоровье в следующем году!





다들 올해도 무사히 살아주셔서 감사드립니다.

크게 편찮았던 분도 계시고

급하게 돌아가신 분도 계셨습니다만,

우리는 건강하게 살아서 또 이렇게 한해를 보내고 있습니다.

내년에도 무사하자는 기원으로다

건배 제의하겠습니다.

“내년에도 건강하자”









Поскольку других претендентов больше не было, госпожа О согласилась на работу, но позже с удивлением обнаружила, что сначала нужно пройти обучение. Она окончила лишь начальные классы, поэтому от одних только разговоров о занятиях её начинало трясти.









«А может, потом и экзамены ещё надо сдавать», «А если не сдашь экзамен, то можно и провалиться» - эти переживания всё больше и больше изводили женщину.

Первое занятие было посвящено основам деятельности по трудоустройству пожилых людей. Чем больше госпожа О слушала занятие, тем меньше понимала. Женщина то и дело дремала, затем снова вслушивалась. На втором занятии рассказывали про методы профилактики деменции и способы укрепления здоровья. Исполнительный секретарь ассоциации пожилых – женщина – немного рассказала о деменции, а затем перешла на рассказы о сексуальных домогательствах.





시험 못보면 탈락하는 건가,

오만가지 걱정을 했던 오지랖은 허탈해졌다.





첫 번째 시간은 ‘노인 일자리 사업의 올바른 이해’였다.

들을수록 더 이해가 되지 않았다.

오지랖은 졸다 깨다를 반복했다.

두 번째 시간은 ‘치매예방관리와 건강등 안전예방’이었다.

노인회 사무국장이라는 여성은 치매 얘기는 잠깐하고

미투 얘기만 잔뜩했다.

“아따, 젋은 양반. 칠십 여편네들이 미투하고 당할 일이 어딨어.

걱정할 걸 걱정해야지“

“남자는 무조건 미투한다는규? 환장허겄네.

어물전 망신은 꼴뚜기가 시킨다더니 꼴뚜기 같은 놈들 때문에

남자로 사는게 넘 힘들어“

잡소리가 판소리 메들리처럼 이어졌고,

사무국장은 좌중을 통제하지 못하고 갈팡질팡했다.









Писатель Ким Чжон Гван родился в г. Порён провинции Чхунчхон-Намдо в 1972 году. В 1998 году дебютировал с произведением «Прощай, полиция». В 2019 году писатель получил специальный приз III литературной премии мира им. Ли Хо Чхоля.