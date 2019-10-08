В Пхеньяне футболисты Юга и Севера сыграли вничью 

В Пхеньяне состоялся матч команд двух Корей в рамках Азиатского отборочного турнира на чемпионат по футболу 2022 года. Игра завершилась нулевой ничьей. Большой интерес во всём мире вызывал сам факт встречи команд двух Корей, поэтому результат игры был не очень важен. Ведь совместная игра команд Юга и Севера, проводившаяся впервые за 29 лет, может лучше ракет показать реальную ситуацию на Корейском полуострове. Для южнокорейских спортсменов поездка в Пхеньян была сравнима с вызовом. Эмоциональная нагрузка усугублялась нынешним состоянием межкорейских отношений. Северокорейская сторона не разрешила проведение прямой трансляции матча, запретила въезд в страну южнокорейских журналистов и болельщиков. В общем, турнир проходил совсем не так, как можно было ожидать. Мировые СМИ также обратили внимание не на результаты, а на условия организации матча. Все отмечали, что историческая игра была странной во всех отношениях и проходила без зрителей. Таким образом, спортивное соревнование было больше политическим.





В группе Н Азиатского отборочного турнира на чемпионат 2022 года южнокорейская сборная сохранила первое место, имея 7 очков. На счету северокорейцев также 7 очков, но южнокорейцы обошли северян по количеству забитых мячей. Поэтому северокорейские футболисты на втором месте. За ними следуют команды Туркменистана и Ливана, у которых по 3 очка. У сборной Шри-Ланки 0 очков. Тренер южнокорейцев Паулу Бенту выразил разочарование игрой. По его словам, судьи постоянно прерывали матч, и всё шло не так как обычно.





Южнокорейские граждане открыто выражают недовольство прошедшей игрой и подходом северокорейских властей к её проведению. Южнокорейцы не понимают, зачем нужно было так ограничивать и всячески контролировать всего лишь одну игру. Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино также выразил недовольство. Он, в частности, заявил: «Это был исторический матч, я ожидал увидеть полные трибуны, но был очень разочарован отсутствием болельщиков. Мы были удивлены отсутствием трансляции, проблемами с визами и отказом в доступе на стадион иностранных журналистов. Для нас свобода слова и печати имеют первостепенное значение, но было наивно думать, что мы можем изменить мир в один момент». Он указал на отмеченные недочёты футбольной ассоциации КНДР и выразил намерение продолжать усилия для того, чтобы футбол помог проведению реформ на Севере.