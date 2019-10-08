



Живописная природа Кореи всегда вдохновляла художников, писателей и музыкантов на создание новых произведений. В музыке об этом свидетельствуют многочисленные песни о красотах Кореи, например, о горах Кымгансан, об острове Чечжудо, о красотах провинций Чолла-Пукто и Чолла-Намдо. С некоторыми из традиционных композиций о великолепных видах корейской природы вы сможете познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 435. Песни о живописных видах Кореи

* Песня «Хонамга» – Син Кхвэ Дон (вокал, смычковая цитра комунго)

* Песня «Кымгансан тхарён» – Ли Чхун Хи (вокал)

* Песня «Ёнчжу сипкёнга» – Ким Чжу Ок (соло) и вокальный ансамбль