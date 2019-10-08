Глава 15. Король Мун Му (2)

Король спросил у монаха Мён Рана: «У нас большая беда. Как поступить?»

Буддийский жрец предложил: «Любую проблему можно решить. Вам нужно построить монастырь из шёлковых тканей разных цветов». Услышав совет монаха, король построил временный монастырь из шёлка и создал из трав статуи пяти богов, охраняющих пять сторон света. В нём 12 монахов сотворили заклинание.

Внезапно подул сильный ветер, и море заволновалось. Волна была так велика, что корабли врагов не смогли выдержать. Вскоре все корабли затонули, и никто не смог спастись. Позже король Силла перестроил монастырь и назвал его «Сачхонванса». Прошло несколько лет, и в 671 году Танские военные корабли снова оказались на море в Силла. Однако король Силла приказал монахам совершить такой же обряд, и повторилось то же самое.

После поражения Гао-цзун спросил у чиновника Силла Пак Мун Чжуна, который был заключён в тюрьму вместе с Ин Муном: «В этот раз я направил в твою страну 50 тыс. военных. Но как и в прошлый раз никто не вернулся живым. Как это возможно?»

Мун Чжун ответил: «Мы провели здесь более 10 лет, поэтому мы не знаем ничего о внутренних делах. Я знаю лишь одно: наша страна построила монастырь в знак благодарности и уважения династии Тан за помощь в объединении трёх государств, и там звучат молитвы за ваше здоровье».

Гао-цзун обрадовался и направил посланника в Силла, чтобы проверить, действительно ли Силла построила такой монастырь.

Король Мун Му заранее знал о приезде китайского посланника, поэтому он велел чиновникам построить новый монастырь на Юге страны. «Нужно скрыть от посланника монастырь «Сачхонванса» и причину его постройки» сказал король.

Сразу после приезда посланник потребовал показать «Сачхонванса». Его привели в новый храм на Юге, но он заметил, что это не тот храм, о котором говорил император. Люди Силла дали ему 1000 нян, и подкупленный посланник доложил своему государю, что монастырь был посвящён императору как и договаривались.

Естественно, такое сообщение понравилось императору. Узнав, что сердце императора оттаяло, король Силла написал письмо о прощении, чтобы освободить своего брата Ин Муна. Ин Муна освободили, но он умер по дороге домой. Когда он находился в тюрьме, люди построили храм «Инёнса» (인용사), который существовал до периода династии Корё.