РК и Индонезия подпишут соглашение об экономическом партнёрстве

По итогам переговоров РК и Индонезия договорились подписать Всеобъемлющее соглашение об экономическом партнёрстве, которое вступит в силу после урегулирования технических вопросов, подписания и ратификации в парламенте. Индонезия занимает четвёртое место в мире по численности населения и второе место среди государств АСЕАН по объёму торговли, а также демонстрирует высокие темпы роста – около пяти процентов в год.





Всеобъемлющее соглашение об экономическом партнёрстве по содержанию практически не отличается от соглашения о свободной торговле. Правда, в нём основное внимание уделяется экономическому сотрудничеству, а не открытию рынка. Переговоры начались ещё в 2012 году, но неоднократно прерывались. В прошлом году в ходе визита в Сеул президента Индонезии Джоко Видодо стороны договорились приложить усилия для возобновления переговоров. Представители двух стран объявили о возобновлении переговоров в феврале этого года. В результате десяти раундов сторонам удалось достичь договорённостей по всем разделам соглашения. Теперь остались лишь технические вопросы, после чего соглашение будет подписано. Стороны договорились, что Сеул отменит тарифы на 95,5%, а Джакарта - на 93% импортируемых товаров.





По сравнению с Японией, индонезийский рынок представляется более открытым и привлекательным для южнокорейских компаний. По объёму импорта Индонезия превзойдёт Японию. Для главных экспортных товаров Сеула, включающих продукцию из стали, автомобили и синтетические смолы, индонезийский рынок будет либо сходным с японским, либо более выгодным. Кроме того, решено отменить тарифы на ряд товаров предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе текстиль и механические компоненты. Ожидается, что вступление в силу торгового соглашения с Индонезией принесёт значительную выгоду производителям автомобилей, комплектующих и стальной продукции для автомобилей. Чувствительные отрасли, такие как сельское и лесное хозяйство, будут защищены исключающими положениями, а дизельное топливо, химическое сырьё, сахар-сырец, будут незамедлительно освобождены от пошлин. В сфере услуг и инвестиций уровень открытости рынка также значительно увеличится. В частности, повысится уровень защиты для южнокорейских инвесторов при выходе на индонезийский рынок. Кроме того, данное двустороннее соглашение послужит моделью для взаимовыгодного сотрудничества с развивающимися странами путём укрепления сотрудничества между государством и бизнесом в различных областях и приобретения корейского опыта экономического развития.