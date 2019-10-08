Футбольный матч между командами Юга и Севера

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15 октября на стадионе имени Ким Ир Сена в Пхеньяне состоялся футбольный матч между командами двух Корей в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Он закончился нулевой ничьей. Это была не совсем обычная игра. Она проходила на фоне охлаждения межкорейских отношений. Вплоть до конца сентября они не были уверены, что вообще поедут в Пхеньян. В итоге встреча прошла при пустых трибунах, в отсутствие журналистов и не транслировалась по телевидению. С подробностями - профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Ачжу.