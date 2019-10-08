Игровая культура в КНДР

© KBS

В начале-середине 2000-х годов играть в компьютерные игры на Севере могли позволить себе только дети состоятельных родителей. В начале 2010-х годов в стране стали официально открываться залы игровых автоматов, чтобы привлечь в них школьников и студентов. Постепенно игровая культура приобрела популярность и вошла в повседневную жизнь северокорейской молодёжи. Разобраться с тем, как относятся к компьютерным играм на Севере, нам поможет бывшая гражданка КНДР госпожа Кан Ми Чжин, сотрудник онлайн-издания Daily NK в Сеуле.