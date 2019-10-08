Депутаты парламента Японии посетили храм Ясукуни

18 октября группа депутатов парламента Японии посетила токийский храм Ясукуни. Данный шаг не способствует разрешению разногласий между Сеулом и Токио. Этот синтоистский храм считается символом японского милитаризма, поскольку в нём хранятся поминальные таблички с именами 2,5 млн японских военных, погибших в различных войнах, в том числе военные преступники Второй мировой войны класса А. К примеру, бывший премьер-министр, генерал Хидэки Тодзио был приговорён к смертной казни Международным военным трибуналом для Дальнего Востока. Его табличка хранится в Ясукуни. Поэтому почитание его памяти как и других военных преступников парламентариями или членами правительства по сути является открытой поддержкой захватнических войн Японии. Но многие японские политики специально стремятся посетить храм, тем самым желая поддержать влиятельные ультраправые силы. Многие просто отправляют подношения или посещают храм в частном порядке. Официальные посещения проводятся в политических целях, несмотря на всестороннюю критику и протесты.





В этом году храм Ясукуни посетили депутаты и член правительства. Премьер-министр Синдзо Абэ ограничился отправкой подношений. В последнее время Синдзо Абэ стремится внести поправки в Конституцию страны с тем, чтобы получить возможность создания армии, способной вести полномасштабную войну. Не скрываются также регрессивные взгляды по истории страны, в том числе пересмотр содержания речи бывшего председателя Палаты представителей Парламента Японии Ёхэи Коно, в которой он признал факт сексуального рабства корейских женщин в японской армии.





Корни нынешних разногласий в отношениях двух стран лежат в исторических спорах. Меры Японии по ограничению экспорта в РК стратегических товаров, являются ответом на то, что Верховный суд РК обязал японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации корейцев в период японского протектората над Кореей. Но в Токио это отвергают, указывая, что данные меры не носят политического характера. Мало того, государственные представители страны посещают храм Ясукуни. То есть, Япония не намерена отступать от своей позиции. В последнее время есть признаки того, что стороны проявляют большую активность в разрешении двусторонних споров. Определённые надежды возлагаются на предстоящий визит премьер-министра РК Ли Нак Ёна в Токио. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. СМИ полагают, что контакт состоится 24 октября и будет коротким. То есть, стороны, вероятнее всего, не будут вести подробных обсуждений, ограничившись озвучиванием общих позиций. Особый интерес вызывает содержание послания Мун Чжэ Ина, которое Ли Нак Ён может передать Синдзо Абэ. Чему оно будет посвящено, пока неизвестно.











