Футболисты Юга и Севера провели совместную игру впервые за 29 лет

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Южнокорейская сборная по футболу впервые за 29 лет сыграла со сборной Севера. Матч состоялся в Пхеньяне в рамках Азиатского отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года и завершился со счётом 0:0. Игра проходила без прямой трансляции и без участия южнокорейских болельщиков и прессы. Тем не менее, историческая встреча привлекла внимание представителей СМИ со всего мира. «Исторический, но нереальный», «странный» - так охарактеризовали прошедший матч в СМИ.

В составе южнокорейской сборной были такие звёзды футбола как Сон Хын Мин из клуба «Тоттенхэм» и Хван Ый Чжо из «Бордо». За команду Севера, в свою очередь, выступали Хан Гван Сон из клуба «Ювентус» и Пак Кван Нён из «Санкт-Пёльтен». Как сообщили в Корейской федерации футбола, в начале матча обе команды вели напряжённую игру и поочерёдно проводили атаки. Во втором тайме ситуация накалилась ещё больше, предупреждения получили игроки обеих команд. Тренер южнокорейской сборной Паулу Бенту провёл три замены, однако все попытки игроков забить гол оказались безуспешными. Тем не менее, южнокорейская сборная охранила первое место в группе, имея 7 очков. Сборная КНДР занимает вторую строчку в группе: на её счету также 7 очков, но меньшее количество забитых мячей.

Южнокорейские болельщики выразили открытое недовольство в адрес Севера, который не пустил на матч болельщиков и журналистов, а также в адрес обоих правительств, не сумевших уладить ситуацию заранее. Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино также выразил недовольство. «Мы были удивлены отсутствием трансляции, проблемами с визами и отказом в доступе на стадион иностранных журналистов», - заявил президент FIFA. На наличие этих проблем он указал и Северокорейской футбольной ассоциации.