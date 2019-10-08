Президент РК провёл совещание по экономическим вопросам

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17 октября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провёл совещание с участием министров экономического блока. Совещание в расширенном составе проходило в этом году впервые и второй раз за время нахождения у власти Мун Чжэ Ина. Первое аналогичное заседание состоялось в декабре прошлого года.

Президент отметил, что из-за усилившихся торговых противоречий и резкого сокращения производственной деятельности многие страны столкнулись с замедленным экономическим ростом. По словам главы государства, настало время сконцентрировать все усилия на улучшении ситуации в экономике и повышении уровня жизни граждан. В целях стимулирования экономической активности необходимо расширять объём частных инвестиций, подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он напомнил, что экспортно-ориентированная экономика особенно уязвима к внешним условиям. Для того, чтобы справиться с сокращением экспорта и инвестиций, связанными с замедлением мировой экономики, правительство должно оказывать дополнительную поддержку компаниям-экспортёрам и играть более активную роль в продвижении частных инвестиций,- сказал глава государства.

Напомним, что 15 октября Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики до трёх процентов. Прогноз роста южнокорейской экономики понизился до двух процентов. Падение экономического роста в Республике Корея прогнозируют и другие международные организации.

В этой связи Банк Кореи понизил учётную ставку на четверть процента и сейчас она находится на минимальном уровне 1,25 процента. Эксперты считают, что понижение учётной ставки не решит проблем, связанных с инвестированием и рынком труда. Важную роль в сложившейся ситуации сыграют правильное финансирование и верный курс экономической политики.