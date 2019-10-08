Чо Гук объявил об уходе с поста министра юстиции

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14 октября министр юстиции Республики Корея Чо Гук объявил о своём уходе в отставку. «Я каждый день испытывал угрызения совести в связи с расследованием относительно моей семьи, но, тем не менее, продолжал работу по реформированию прокуратуры. Теперь моя роль подошла к концу», - заявил экс-министр. Он также добавил, что, обладая научными знаниями и опытом, считал реформирование прокуратуры своей жизненной миссией и поэтому приложил для этого максимальные усилия. Экс-министр объявил о своей отставке сразу после обнародования проекта по реформированию прокуратуры.

Конфликт вокруг кандидатуры Чо Гука возник сразу после его назначения на пост министра. Ему предъявляли обвинения в нарушении закона. В частности, звучали заявления о том, что его дочь была зачислена в вуз с нарушениями правил, а члены его семьи нарушили закон о частных инвестициях. В результате прокуратура инициировала расследования по ряду дел и даже провела обыск в доме экс-министра. Несмотря на это, президент страны Мун Чжэ Ин отказался отзывать предложенную им кандидатуру ввиду недоказанности вины Чо Гука. По его словам, нельзя отказываться от ключевой фигуры в реформировании прокуратуры лишь из-за недоказанных обвинений. В результате на улицы стал выходить народ, разделившийся на два лагеря: часть требовала отставки Чо Гука, а другая часть поддержала как Чо Гука, так и реформирование прокуратуры.

Эксперты считают, что отставка Чо Гука – это лишь начало политического противостояния. Теперь правящая партия будет настаивать на образовании следственного комитета по правонарушениям высокопоставленных чиновников, тогда как оппозиция считает, что этот орган станет средством диктаторского управления страной. Волнения из-за Чо Гука отрицательно сказались на рейтингах президента Мун Чжэ Ина и правящей партии. Оппозиция, тем временем, намерена воспользоваться возросшей поддержкой народа.