Правительство РК поможет уменьшить отрицательное влияние 52-часовой рабочей недели на частный бизнес

Введение буферного периода внедрения 52-часовой рабочей недели, по сути, означает отсрочку сокращения рабочего времени. Данная система была ведена в РК в июле прошлого года на предприятиях, где число сотрудников превышает 300 человек. В 2020 году эта мера коснётся компаний со штатом от 50 до 299 человек, а с 1 июля 2021 года компаний – от 5 до 49 человек. Если раньше законодательство допускало 68 рабочих часов в неделю, то отныне РК перестаёт быть страной с самым продолжительным рабочим временем в ОЭСР. Однако не обошлось без отрицательных последствий метода внедрения таких мер правительством. Изначально предполагалось, что данная инициатива приведёт к увеличению зарплаты рабочих и росту найма.





По факту, ситуация оказалась иной. Деловые круги столкнулись с резким увеличением расходов на оплату труда, которая усугубляется быстрым подъёмом МРОТ. Кроме того, сокращение дополнительных рабочих часов привело к сокращению доходов рабочих. Есть целый ряд отраслей, где введение 52-часовой рабочей недели является крайне сложной задачей. Поэтому власти пошли на продление срока внедрения новшества и введение системы гибкого рабочего графика. Если первое это, по факту, просто отсрочка, то второе является смягчением рабочего графика, позволяющим по усмотрению работодателя сокращать и увеличивать рабочие часы по необходимости. К примеру, если в одну неделю 52-часовые рамки превышаются, то в другую рабочих часов может быть гораздо меньше утверждённых критериев. Главное, чтобы в итоге в течение нескольких месяцев, на которые распространяется гибкий график, 52-часовая квота была соблюдена.





Буферный срок внедрения 52-часовой недели может быть введён временно, а гибкий график носит постоянный характер. Поэтому правительство рассматривает в качестве меры смягчения бремени деловых кругов именно буферный срок. Таким образом, власти намерены выиграть время, чтобы разработать более конкретные и действенные меры поддержки бизнеса. Для введения гибкого графика необходимо утверждение Национальным собранием соответствующего законопроекта. Но надеяться на это не приходится из-за противостояния правящих и оппозиционных сил. Против гибкого графика выступают и рабочие, считая, что он делает бесполезной 52-часовую неделю.



