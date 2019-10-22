Давай дерзай! (2) 잘했어.

Фраза недели

숨 막혀.

[Сум макхё]

Я задыхаюсь.





Грамматика

숨 – существительное, которое переводится как «дыхание». 막혀 – происходит от глагола 막히다 «быть закрытым, быть закупоренным». Вместе с нашим существительным 숨 получается - 숨 막히다, что переводится как «задыхаться». А также, так как наш сегодняшний диалок в разговорной стили речи, то глагол приобретает такой же характер и все вместе получается 숨 막혀 «Я задыхяюсь».





- 여기 너무 덥고 숨 막혀. 나갈래.

- Здесь очень зарко и я задыхаюсь. Я выхожу.





- 그 사람 앞뒤가 꽉 막혀서 얘기할 때 숨 막혀.

- Он такой закрепощенный человек, когда с ним разговариваю я задыхаюсь.





- 창문을 열어야겠어, 공기가 안 통해서 숨 막혀.

- Нужно открыть окно, воздуха не хватает, я задыхаюсь.



