Давай дерзай! (2) 잘했어.

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2019-10-22
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Фраза недели
숨 막혀.
[Сум макхё]
Я задыхаюсь.
Грамматика
숨 – существительное, которое переводится как «дыхание». 막혀 – происходит от глагола 막히다 «быть закрытым, быть закупоренным». Вместе с нашим существительным 숨 получается - 숨 막히다, что переводится как «задыхаться». А также, так как наш сегодняшний диалок в разговорной стили речи, то глагол приобретает такой же характер и все вместе получается 숨 막혀 «Я задыхяюсь».
- 여기 너무 덥고 숨 막혀. 나갈래.
- Здесь очень зарко и я задыхаюсь. Я выхожу.
- 그 사람 앞뒤가 꽉 막혀서 얘기할 때 숨 막혀.
- Он такой закрепощенный человек, когда с ним разговариваю я задыхаюсь.
- 창문을 열어야겠어, 공기가 안 통해서 숨 막혀.
- Нужно открыть окно, воздуха не хватает, я задыхаюсь.
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2019-10-22
2019-10-22
2019-10-21 14:28:23