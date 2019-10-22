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Давай дерзай! (2) 잘했어.

#Говорим как герои сериалов l 2019-10-20

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

숨 막혀.

[Сум макхё] 

Я задыхаюсь.


Грамматика

– существительное, которое переводится как «дыхание». 막혀 – происходит от глагола 막히다 «быть закрытым, быть закупоренным». Вместе с нашим существительным 숨 получается - 숨 막히다, что переводится как «задыхаться». А также, так как наш сегодняшний диалок в разговорной стили речи, то глагол приобретает такой же характер и все вместе получается 숨 막혀 «Я задыхяюсь». 


여기 너무 덥고  막혀나갈래.

- Здесь очень зарко и я задыхаюсь. Я выхожу.


 사람 앞뒤가  막혀서 얘기할   막혀

- Он такой закрепощенный человек, когда с ним разговариваю я задыхаюсь. 


창문을 열어야겠어공기가  통해서  막혀

- Нужно открыть окно, воздуха не хватает, я задыхаюсь. 


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