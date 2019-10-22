Актеры Ким Рэ Вон и Кон Хё Чжин

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2019-10-22
#Пять минут о кино l 2019-10-22
В прошлый раз мы рассказали вам о веселой комедии этой осени – фильме «Самый обычный роман». В сегодняшнем выпуске «Пяти минут о кино» мы подробнее остановимся на актерах, которые исполнили в нем главные роли – Ким Рэ Воне и Кон Хё Чжин. Мы расскажем об их карьере, самых успешных проектах и как они пришли к съемкам в фильме «Самый обычный роман».
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2019-10-22
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