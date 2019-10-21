Певица HYNN поделилась новой песней на канале YouTube

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Певица Пак Хе Вон (박혜원), больше известная под сценическим псевдонимом «HYNN», в прошлый четверг опубликовала на канале YouTube новый трек «Последний автобус». По сообщениям продюсерской компании BOD Entertainment, песня войдёт в состав альбома, выход которого запланирован в следующем месяце.

Мелодия новой песни отличается спокойным мотивом в отличие от предыдущего хита «Словно поливать увядший цветок», вышедшего в марте этого года. «Последний автобус» - это своего рода послание всем тем, кто стремится к осуществлению своей мечты несмотря на трудности жизни.

Напомним, Пак Хе Вон дебютировала в музыкальном телеконкурсе «SUPERSTAR K 2016». Два года спустя вышел её первый музыкальный альбом «LET ME OUT». Начинающая певица подаёт большие надежды на будущее. Недавно её песня «Словно поливать увядший цветок» занимала верхние строчки в музыкальных чартах страны.